«Спартак» — «Факел»: видео голов матча

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«Спартак» в домашнем матче проиграл «Факелу» в 20-м туре РПЛ — 0:2. Встреча проходила на стадионе «Лужники».

37-я минута. Евгений Марков — 0:1

66-я минута. Данил Пруцев (автогол) — 0:2