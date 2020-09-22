Прославленный вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию «СЭ» о том, что представители полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева предложили услуги хавбека московскому «Динамо». 24-летнего футболиста не устраивает его зарплата по контракту, который истекает летом 2022 года.

— Если «Спартак» нуждается в Зелимхане, то ему должны поднять зарплату, и сказать: «Мы в тебя верим, ты у нас заиграл и показал, что умеешь играть, и должен остаться!» — заявил Кавазашвили. — Если «Динамо» будет больше платить, то может получиться как с уходом Кокорина из «Зенита», Александру предложили больше в «Спартаке». (Евгений Белоусов)