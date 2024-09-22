«Спартак» — «Динамо»: Барко реализовал пенальти и вывел красно-белых вперед

«Спартак» повел в счете в матче с московским «Динамо» в 9-м туре РПЛ — 2:1.

Пенальти на 23-й минуте реализовал хавбек Эсекьель Барко. Арбитр Сергей Иванов поставил одиннадцатиметровый после игры рукой от защитника бело-голубых Эли Дасы. Судья воспользовался подсказкой ВАР Алексея Сухого.