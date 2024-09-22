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Сегодня, 17:45

«Спартак» — «Динамо»: судья правильно не наказал Лунева пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Эпизод со столкновением вратаря «Динамо» Андрея Лунева и защитника «Спартака» Срджана Бабича.
Фото Скриншот трансляции матча «Спартак» — «Динамо»

На 33-й минуте матча 9-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» судья Сергей Иванов правильно не наказал вратаря гостей Андрея Лунева 11-метровым ударом.

В том моменте голкипер и Срджан Бабич выпрыгнули навстречу другу другу, пытаясь сыграть в мяч: динамовец — кулаком, спартаковец — головой. Лунев успел сделать это первым и выбил мяч, а уже после этого произошел контакт его руки с головой соперника. Этого столкновения было не избежать, оно получилось, как принято говорить, игровым.

Фото Скриншот трансляции матча «Спартак» — «Динамо»
Фото Скриншот трансляции матча «Спартак» — «Динамо»

Видеоассистенты Алексей Сухой и Артем Любимов правильно не вмешались в действия Иванова.

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Россия. Премьер-лига. 9-й тур
22 сент, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Динамо

Андрей Лунев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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Акрон – Краснодар
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П
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Муталип Алибеков

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 5 1 0
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 5 1 1
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 7 1 1
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