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Газизов: «Играть, а тем более побеждать «Спартак», приятно»

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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о своем отношении к московскому «Спартаку», в котором он работал в 2020 году.

— Для каждой команды в России «Спартак» — особый раздражитель. Так заведено. Я это ощущал, работая в «Спартаке», и сейчас понимаю. Но сказать, что это какой-то особый для меня момент — нет.

Это хорошая, сбалансированная команда. С большими традициями, с деньгами, с огромной армией болельщиков. Поэтому мы все считаемся с этим клубом, с его историей и настоящим. И играть, а тем более обыгрывать такую команду, приятно. Но не могу сказать, что у меня внутри что-то екает, - сказал Газизов «РБ Спорт».

15 сентября «Динамо» дома сыграло вничью со «Спартаком» со счетом 1:1. Газизов с июля по декабрь 2020 года работал гендиректором московского клуба.

Источник: РБ Спорт
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
Шамиль Газизов
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