«Пари НН» и «Локомотив» встретятся в 9-м туре РПЛ в воскресенье, 22 сентября. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде и начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события встречи «Пари НН» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию матча в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В истории личных встреч на уровне премьер-лиги соперники встречались шесть раз. Железнодорожники одержали пять побед, еще одна одна игра завершилась вничью.

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