"Спартак" - "Динамо": почему не назначен пенальти в спартаковские ворота?

На 82-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо" (0:0) арбитр Владислав Безбородов не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля и не применил дисциплинарные санкции к защитнику красно-белых Самюэлю Жиго.

В том эпизоде Вячеслав Грулев принимал мяч и обрабатывал его грудью, и в этот момент спартаковец обнял его двумя руками. Динамовец упал.

Как видно на видеозаписи, судья мог видеть случившееся. Тогда почему он не указал на 11-метровую отметку? По всей видимости, решил, что оснований для пенальти нет. Ошибся? Часть наших экспертов считают, что нет.

Другие же называют момент "плохим" для рефери и полагают, что налицо две ошибки судьи: не назначен пенальти и не удален Жиго, лишивший Грулева явной возможности забить гол. Возможно, работай на этом матче видеоарбитр и видеоассистент (ВАР и АВАР), они вмешались бы в действия Безбородова. (Александр Бобров)

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