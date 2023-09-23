«Спартак» — «Динамо»: Бонгонда открыл счет на 7-й минуте

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда забил на 7-й минуте матча 9-го тура РПЛ против «Динамо» — 1:0.

Федор Смолов в штрафной хозяев долго возился с мячом, Алексис Дуарте совершил отбор и отдал пас на Квинси Промеса, который покатил мяч на Александра Соболева.

Соболев сделал пас на Бонгонда, который по центру прошел к воротам и точно пробил в дальний нижний угол.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.