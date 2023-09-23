«Спартак» — «Динамо»: Бонгонда открыл счет на 7-й минуте
Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда забил на 7-й минуте матча 9-го тура РПЛ против «Динамо» — 1:0.
Федор Смолов в штрафной хозяев долго возился с мячом, Алексис Дуарте совершил отбор и отдал пас на Квинси Промеса, который покатил мяч на Александра Соболева.
Соболев сделал пас на Бонгонда, который по центру прошел к воротам и точно пробил в дальний нижний угол.
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Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
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Балтика – Ахмат
|1 : 0
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Спартак – Динамо
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|24.09
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|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
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|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
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Краснодар – Урал
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Факел – Рубин
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