«Ростов» на домашнем поле сыграет с ЦСКА в матче девятого тура чемпионата России по футболу в воскресенье, 24 сентября. Встреча пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена», начало — в 19.00 по московскому времени.

Канал «Матч Премьер» покажет видеотрансляцию матча «Ростов» — ЦСКА 24 сентября в прямом эфире. Начало — в 18.55.

Ключевые события встречи РПЛ будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Команда Валерия Карпина занимает 12-е место с 8 очками в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА, который тренирует Владимир Федотов, располагается на седьмой строчке с 12 баллами.

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