Полузащитник «Оренбурга» Томпсон — о ничьей с «Химками»: «Послевкусие после матча горькое»

Полузащитник «Оренбурга» Хорди Томпсон подвел итоги матча 9-го тура РПЛ с «Химками"(0:0).

— Для «Оренбурга» ничья с «Химками» — плохой результат. Послевкусие после матча горькое. Мы во втором тайме постоянно атаковали. Постараемся в следующий раз выигрывать такие матчи.

— Не казалось, что играли товарищеский матч, из-за маленького количества болельщиков?

— Нет, не казалось. Было мало болельщиков, но ко всем матчам подходим серьезно.

— Вы не выигрываете 12 матчей подряд.

— Конечно, обидно. Но мы должны собраться, качественнее работать на тренировках и добиться положительного результата в ближайших матчах.

«Химки» с 7 очками занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» с тем же количеством баллов находится строчкой выше — на 13-й месте, опережая химчан по дополнительным показателям.