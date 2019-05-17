"Спартак" - чемпион. Исторический номер "СЭ" за 2017 год

17 мая 2017 года. Москва. "Спартак" - "Терек" - 3:0. Болельщики красно-белых на поле после матча. Фото Александр Федоров, "СЭ"

7 мая 2017 года "Спартак" стал чемпионом России. Красно-белые оформили досрочную победу в премьер-лиге после того, как "Зенит" в 27-м туре на своем поле проиграл "Тереку" (0:1) и лишился теоретических шансов догнать лидера.

Через 10 дней, 17 мая, "Спартак" в домашнем матче 29-го тура разгромил "Терек" - 3:0. После финального свистка зрители за секунды заполнили поле, а позже команда Массимо Карреры и Дениса Глушакова получила долгожданный чемпионский кубок.

Представляем обложки золотых для "Спартака" номеров "СЭ". В том числе газеты за 10 мая 2017 года.