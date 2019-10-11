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Совет директоров «Динамо» утвердил отставки Хохлова и Орещука

18:00
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На заседании совета директоров «Динамо» были утверждены отставки тренерского штаба во главе с Дмитрием Хохловым и заместителя генерального директора по спортивным вопросам Романа Орещука, которые последовали одновременно после поражения в матче 12-го тура РПЛ против «Оренбурга», информирует пресс-служба клуба.

На заседании обсуждался широкий комплекс вопросов, связанных с оптимизацией управленческой, административно-хозяйственной и финансовой деятельностью клуба. Сообщается, что усиление спортивного направления является на данный момент одной из ключевых оперативных задач.

По итогам заседания был создан новый совещательный орган — Консультативный совет ФК «Динамо-Москва», в состав которого вошли представители государственных, спортивных и бизнес-структур поддерживающие футбольный клуб, а также ветераны «Динамо». Задача Совета — оказание всесторонней помощи «Динамо». Председателем Совета избран Сергей Степашин.

«Динамо» занимает 15-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 10 очков после 12 туров.

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Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=14734

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