Совещание по использованию ВАР в чемпионате России 2019/2020 состоится до июня

В ближайшее время в РПЛ должны определиться, когда в чемпионате России будет введен ВАР.

– Арбитры уже работают в тестовом режиме. Единственный вопрос – с первого тура будет ВАР или со второй части чемпионата. До 1 июня состоится одно из решающих совещаний. Там будут подводить окончательные итоги. Пока было лишь рабочее совещание, проговаривали то, что делается сейчас. Переходные матчи в этом сезоне также будут проводиться с использованием ВАР, – сообщил директор по связям с общественностью РПЛ Сергей Алексеев. (Юлия Яковлева)​