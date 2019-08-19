Матч шестого тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА пройдет без привлечения сотрудников частных охранных предприятий, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по безопасности РПЛ Александра Мейтина. Игра состоится сегодня на «Открытие Арене», начало — в 20.00.

— ЧОП в обеспечении порядка на матче задействован не будет. Контролеров-распорядителей будет 1027 человек, — сказал Мейтин.

— Это матч повышенной степени риска — силы и средства будут задействованы исходя из этого, — добавил заместитель директора премьер-лиги по безопасности Александр Сафонов. — В день матча кассы открывать не планируется. Знаю, что по состоянию на 16 августа на гостевой сектор оставалось 200 нереализованных билетов.

«Спартак» — ЦСКА: чемпионат России по футболу, премьер-лига, 6-й тур, 19 августа 2019, онлайн-трансляция матча, начало — в 20.00 (мск)