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Состав «Сочи» до закрытия трансферного окна пополнят два новичка

26 сентября 2020, 23:26
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«Сочи» намерен приобрести двоих игроков до закрытия трансферного окна. Летнее трансферное окно в России закроется 17 октября.

— У нас есть вакансия в нападении, — сказал генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко ТАСС. — Будет время во время паузы на игры сборных — может, кто-то присоединится. Возможно, это будет не единственная позиция, которую закроем. Точно будет пара новичков.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9560119

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