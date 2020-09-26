Состав «Сочи» до закрытия трансферного окна пополнят два новичка

«Сочи» намерен приобрести двоих игроков до закрытия трансферного окна. Летнее трансферное окно в России закроется 17 октября.

— У нас есть вакансия в нападении, — сказал генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко ТАСС. — Будет время во время паузы на игры сборных — может, кто-то присоединится. Возможно, это будет не единственная позиция, которую закроем. Точно будет пара новичков.