Сосредоточенный Крал на тренировке «Спартака». Фото
23:07
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал опубликовал в своем Twitter фотографию с тренировки команды.
— Сосредоточенный, — подписал фото чех.
21-летний футболист в текущем сезоне пока не играл за «Спартак». Он перешел из пражской «Славии».
Focused ?? pic.twitter.com/XW1vq6d6ZB— Alex Kr?l (@alexkralcz) September 12, 2019
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