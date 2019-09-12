Сосредоточенный Крал на тренировке «Спартака». Фото

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал опубликовал в своем Twitter фотографию с тренировки команды.

— Сосредоточенный, — подписал фото чех.

21-летний футболист в текущем сезоне пока не играл за «Спартак». Он перешел из пражской «Славии».

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