РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Сорокин провел первую тренировку с «Краснодаром»

22:09
Теги:

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин, вернувшийся в январе из аренды, провел первую тренировку с командой, сообщает Twitter клуба.

24-летний защитник был куплен у «Рубина» и провел первую часть сезона в казанском клубе. Для Сорокина футболисты устроили коридор.

Первый сбор команда проведет в Испании с 15 до 26 января.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 4144
Все опросы
Какому топ-клубу РПЛ больше других требуется усиление зимой-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир