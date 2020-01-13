Сорокин провел первую тренировку с «Краснодаром»

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин, вернувшийся в январе из аренды, провел первую тренировку с командой, сообщает Twitter клуба.

24-летний защитник был куплен у «Рубина» и провел первую часть сезона в казанском клубе. Для Сорокина футболисты устроили коридор.

Первый сбор команда проведет в Испании с 15 до 26 января.