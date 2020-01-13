Сорокин провел первую тренировку с «Краснодаром»
22:09
Защитник «Краснодара» Егор Сорокин, вернувшийся в январе из аренды, провел первую тренировку с командой, сообщает Twitter клуба.
24-летний защитник был куплен у «Рубина» и провел первую часть сезона в казанском клубе. Для Сорокина футболисты устроили коридор.
Первый сбор команда проведет в Испании с 15 до 26 января.
Медицинские тесты, коридор для Сорокина и первая тренировка ?— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 13, 2020
Для тех, кто соскучился ?https://t.co/7pScDfTwwa
Опрос
проголосовало: 4144Все опросы
Какому топ-клубу РПЛ больше других требуется усиление зимой-2020?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...