«Соперник бросается на меня с риском нанесения травмы». Реакция Гильерме на эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Локо»
13:56
Вратарь «Локомотива» Гильерме прокомментировал эпизод с падением форварда «Рубина» Ивана Игнатьева в штрафной железнодорожников в матче 1-го тура РПЛ, в котором «Локо» одержал победу (2:0).
— Сложная игра вчера! И один эпизод, который все обсуждают — непростой и очень неоднозначный, — написал у себя в Instagram Гильерме. — Но если смотреть с этой точки зрения, становится ясно, что это не нарушение. Соперник, чувствуя, что потерял контроль над мячом, бросается на меня с риском нанесения травмы. А вы как думаете? Это пенальти?
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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