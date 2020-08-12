«Соперник бросается на меня с риском нанесения травмы». Реакция Гильерме на эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Локо»

Вратарь «Локомотива» Гильерме прокомментировал эпизод с падением форварда «Рубина» Ивана Игнатьева в штрафной железнодорожников в матче 1-го тура РПЛ, в котором «Локо» одержал победу (2:0).

— Сложная игра вчера! И один эпизод, который все обсуждают — непростой и очень неоднозначный, — написал у себя в Instagram Гильерме. — Но если смотреть с этой точки зрения, становится ясно, что это не нарушение. Соперник, чувствуя, что потерял контроль над мячом, бросается на меня с риском нанесения травмы. А вы как думаете? Это пенальти?