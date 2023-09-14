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Сегодня, 21:36

Соловьев напомнил о поправке Джексона-Вэника, говоря о возвращении российского футбола в официальные турниры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент и член исполкома РФС Денис Соловьев отметил, что возможное политическое решение конфликтной ситуации в мире не будет означать моментальное снятие ограничений в спорте и в футболе в частности.

«Есть такая поправка Джексона-Вэника, которая была принята в США, в том числе, по отношению к Советскому Союзу. И она до сих пор не отменена уже по отношению к России. Поэтому, конечно, политический фактор изменит ситуацию, но это не значит, что он даст и гарантию нашего быстрого возвращения куда-либо», — приводит слова Соловьева «РБ Спорт».

Поправка к американскому Закону о торговле была принята в 1974-м году по инициативе конгрессменов Генри Джексона и Чарльза Вэника. Эта поправка запрещает предоставлять режим благоприятствования в торговле, госкредиты странам, которые нарушают или ограничивают права своих граждан на эмиграцию и другие права человека. Также поправка предусматривает применение в отношении товаров, импортируемых в США из стран с нерыночной экономикой, дискриминационных тарифов и сборов.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В сентябре 2023-го сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitse-prezident-rfs-napomnil-ob-amerikanskoj-popravke-dzheksona-ve-nika-govorya-o-vozmozhnom-vozvrashhenii-rossijskogo-futbola-v-ofitsial-ny-e-sorevnovaniya/
Футбол
РФС
9
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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