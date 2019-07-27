Соломатин, которого подозревали в употреблении марихуаны, находится на просмотре в "Витебске"

Российский нападающий Павел Соломатин находится на просмотре в белорусский "Витебске", информирует пресс-служба клуба. Сегодня футболист вышел в составе на товарищеский матч против "Орши".

Ранее 26-летний форвард выступал за московское "Динамо", "Анжи", "Амкар", "Балтику" и "Волгарь".

Последним его клубом было московское "Торпедо". В 20 матчах ПФЛ он забил 3 мяча.

Напомним, что Соломатин подозревался в употреблении марихуаны. Футболист все обвинения отрицает.

Павел Соломатин: "Про марихуану - неправда. Если честно, болела спина"

