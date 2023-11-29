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Бабаев — о столкновении Акинфеева и Веллитона: «Некоторые слова не должны были быть произнесены»

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Роман Бабаев.
Фото ПФК ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» вспомнил столкновение голкипера армейцев с нападающим «Спартака» Веллитоном в 2011 году.

Акинфеев в том эпизоде получил поторный разрыв крестообразных связок колена, а Бабаев сразу после игры назвал Веллитона подонком.

«Была злость, была обида, — вспоминает Бабаев. — Спустя годы, повзрослев, конечно, понимаешь, что некоторые слова не должны были быть произнесены. Но не беспочвенно это все произошло. Человек спровоцировал эту ситуацию».

«Но самое главное во всей этой истории, что Игорь не только и это преодолел, но и вернулся, на мой взгляд, еще более сильным, стал мегапрофессионально относиться к режиму, тренировкам. То есть после второй травмы он стал образцом профессионализма, образцом самодисциплины», — добавил Бабаев.

2009 год. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. Веллитон и&nbsp;Игорь Акинфеев. «Акинфеев. 20-й сезон». Эпизод третий: дерби, травмы, «Руки Вверх»

29 ноября на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» опубликован третий эпизод документального сериала, посвященного жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Акинфеев. 20-й сезон. Смотреть третью серию

Веллитон Соарес де Мораис (Веллитон)
Игорь Акинфеев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
5
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Брайан Мансилья

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 12 1 3
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