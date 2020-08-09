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«Сочи» ушел от поражения в матче со «Спартаком» в Москве. Судья Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых

9 августа 2020, 21:59
9 августа. «Спартак» — «Сочи» — 2:1. Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 9 августа. «Спартак» — «Сочи» — 2:1. Александр Максименко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
9 августа. «Спартак» — «Сочи» — 2:1. Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Сочи» (2:2) в матче первого тура РПЛ.

В составе красно-белых отличились нападающие Александр Соболев и Джордан Ларссон. У сочинцев с 11-метровой отметки забили форвард Дмитрий Полоз и хавбек Кристиан Нобоа.

«Спартак» с одним очком располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» — 4-е место и один балл.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

1-й тур

«Спартак» (Москва) — «Сочи» — 2:2 (2:1)

Голы: Соболев, 8 (1:0). Ларссон, 10 (2:0). Полоз, 15 — с пенальти (2:1). Нобоа, 90 — с пенальти (2:2).

«Спартак» (Москва): Максименко, Джикия, Жиго, Маслов (Гапонов, 53), Айртон, Зобнин, Бакаев (Умяров, 77), Глушенков (Понсе, 54), Крал, Соболев, Ларссон.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Цаллагов, Заика, Мевля, Новосельцев (Набиуллин, 72), Миладинович, Бурмистров (Немченко, 65), Нобоа, Полоз (А.Заболотный, 84).

Предупреждения: Соболев, 8. Терехов, 40. Ларссон, 74. Набиуллин, 77. Маргасов, 82. Крал, 84. Гапонов, 86. Максименко, 90+1. Умяров, 90+3.

Судьи: Казарцев. Абусуев (оба — Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).

ВАР: Еськов. Калугин (оба — Москва).

9 августа. Москва. Стадион «Открытие Арена».

Спартак — Сочи

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«Спартак» — «Сочи»: правильно ли назначен пенальти в ворота красно-белых?
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