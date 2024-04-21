«Сочи» — «Урал»: Ионов вывел гостей вперед

Вингер «Урала» Алексей Ионов открыл счет в гостевом матче 25-го тура РПЛ с «Сочи» — 1:0.

Футболист отметился на 46-й минуте. Это его первый гол в сезоне РПЛ.