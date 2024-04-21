«Ростов» — «Спартак»: стартовые составы на матч РПЛ

Тренерские штабы «Ростова» и «Спартака» огласили стартовые составы на матч 25-го тура РПЛ.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Вахания, Мелехин, Байрамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Голенков, Роналдо.

«Спартак»: Максименко, Чернов, Дуарте, Бабич, Игнатов, Хлусевич, Пруцев, Денисов, Мартинс, Медина, Угальде.

Матч пройдет в Ростове-на-Дону на «Ростов Арене» и начнется в 20.30 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча