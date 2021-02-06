«Сочи» сыграет с «Ахматом» и «Динамо» на сборе в Турции
13:12
Определились все соперники сочинцев на заключительном сборе в Турции, который продлится до 15 февраля, информирует пресс-служба клуба.
8 февраля «Сочи» проведет два матча: с молодежной командой «Локомотива» — утром, с тбилисским «Динамо» — вечером.
11 февраля «Сочи» встретится с «Ахматом», а 14-го — с московским «Динамо».
Напомним, что на сборах «Сочи» уже проиграл «Чукаричкам» (0:1), «Крыльям Советов» (1:4) и «Рубину» (2:3).
21 февраля команда проведет кубковый матч с «Краснодаром». В РПЛ «Сочи» идет на четвертом месте.
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