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«Сочи» проведет открытую тренировку для болельщиков в честь дня рождения клуба

14:42
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Основная команда «Сочи» проведет открытую тренировку для болельщиков в честь дня рождения клуба, сообщает пресс-служба. Сегодня, 4 июля, «Сочи» исполнилось 3 года.

Помимо футболистов в тренировке примут участие реабилитолог Ерлан Ибраим, главный тренер молодежной команды Михаил Пилипко, а также заместитель генерального директора клуба Андрей Орлов.

С 10 по 18 июля «Сочи» выступит на товарищеском турнире Кубок Париматч Премьер в Москве.

Ранее сочинский клуб поздравили знаменитый испанский футболист Давид Вилья и бывший игрок сборной Испании и «Барселоны» Хави.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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