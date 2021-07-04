Основная команда «Сочи» проведет открытую тренировку для болельщиков в честь дня рождения клуба, сообщает пресс-служба. Сегодня, 4 июля, «Сочи» исполнилось 3 года.

Помимо футболистов в тренировке примут участие реабилитолог Ерлан Ибраим, главный тренер молодежной команды Михаил Пилипко, а также заместитель генерального директора клуба Андрей Орлов.

С 10 по 18 июля «Сочи» выступит на товарищеском турнире Кубок Париматч Премьер в Москве.

Ранее сочинский клуб поздравили знаменитый испанский футболист Давид Вилья и бывший игрок сборной Испании и «Барселоны» Хави.