"Сочи" продлил контракты с Бурмистровым и Заболотным

"Сочи" продлил контракты с нападающим Никитой Бурмистровым и вратарем Николаем Заболотным, информирует пресс-служба клуба. Соглашения с футболистами, которые ранее выступали за "Ротор", рассчитаны до 2021 года.
29-летний Бурмистров в прошедшем сезоне провел 31 матч и забил три гола. 29-летний Заболотный провел 35 игр.
"Сочи" занял второе место в ФНЛ и вышел в премьер-лигу.
Примеру капитана Евгения Песегова последовали и два других игрока клуба. Никита Бурмистров и Николай Заболотный хотят задержаться в Сочи подольше. Официально минимум до 2021 года! Отличный выбор, парни!#СочныйФутбол #СочиВрпл pic.twitter.com/jfXNZvSp60— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) 20 июня 2019 г.
Загрузка...