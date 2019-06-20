"Сочи" продлил контракты с Бурмистровым и Заболотным

"Сочи" продлил контракты с нападающим Никитой Бурмистровым и вратарем Николаем Заболотным, информирует пресс-служба клуба. Соглашения с футболистами, которые ранее выступали за "Ротор", рассчитаны до 2021 года.

29-летний Бурмистров в прошедшем сезоне провел 31 матч и забил три гола. 29-летний Заболотный провел 35 игр.

"Сочи" занял второе место в ФНЛ и вышел в премьер-лигу.