«Сочи» — «Краснодар»: Крыховяк удален ошибочно
21:01
На 87-й минуте матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Краснодар» арбитр Сергей Карасев ошибочно удалил Гжегожа Крыховяка. Судье следовало наказать краснодарца штрафным ударом и желтой карточкой за безрассудство. Но поляк не прыгнул в ногу или ноги сопернику, не совершил фол с высокой степенью интенсивности и не проявил никакой агрессии. Удар не был акцентированным.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 17-й тур, расписание и результаты матчей: «Зенит» — «Ростов», «Сочи» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры
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