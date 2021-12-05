На 87-й минуте матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Краснодар» арбитр Сергей Карасев ошибочно удалил Гжегожа Крыховяка. Судье следовало наказать краснодарца штрафным ударом и желтой карточкой за безрассудство. Но поляк не прыгнул в ногу или ноги сопернику, не совершил фол с высокой степенью интенсивности и не проявил никакой агрессии. Удар не был акцентированным.