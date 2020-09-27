Пошли разговоры, что судья Сергей Карасев на 67-й минуте субботнего матча 9-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Краснодар» (1:1) пожалел игрока хозяев Антона Заболотного, не показав ему вторую желтую карточку и не удалив с поля. На самом деле в том эпизоде произошло недопонимание между Карасевым и его вторым ассистентом Андреем Веретешкиным.

Арбитр достал желтую карточку и побежал наказывать игрока «быков», а не форварда «Сочи». Помощник же зафиксировал фол Заболотного. В итоге «Краснодар» выполнил штрафной удар. Этим все и ограничилось. (Александр Бобров)