«Сочи» — «Краснодар»: Карасев пожалел Заболотного?
13:46
Пошли разговоры, что судья Сергей Карасев на 67-й минуте субботнего матча 9-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Краснодар» (1:1) пожалел игрока хозяев Антона Заболотного, не показав ему вторую желтую карточку и не удалив с поля. На самом деле в том эпизоде произошло недопонимание между Карасевым и его вторым ассистентом Андреем Веретешкиным.
Арбитр достал желтую карточку и побежал наказывать игрока «быков», а не форварда «Сочи». Помощник же зафиксировал фол Заболотного. В итоге «Краснодар» выполнил штрафной удар. Этим все и ограничилось. (Александр Бобров)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи