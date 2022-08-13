Форвард «Спартака» Александр Соболев заявил, что главный тренер Гильермо Абаскаль создает хорошую атмосферу в команде.

«Когда приходил Тедеско, многие тоже говорили о его возрасте. Но Доменико оказался очень хорошим тренером. Сейчас были такие же разговоры, но я сразу сказал: «Какая разница, сколько лет человеку? Хоть 20, хоть 25». Не стоит заострять на этом внимание. У нас отличный тренер и прекрасная атмосфера в команде, все довольны», — сказал Соболев пресс-службе клуба.

33-летний специалист возглавил «Спартак» в июне 2022 года. После 4 туров РПЛ клуб занимает второе место в турнирной таблице, набрав 10 очков.