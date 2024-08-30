Соболев назвал «Зенит» сильнейшей командой России

Нападающий «Зенита» Александр Соболев в интервью клубной пресс-службе поделился воспоминаниями о своих матчах против петербургской команды.

Ранее действующий чемпион России по футболу объявил о переходе 27-летнего форварда из московского «Спартака». Соболев подписал контракт по схеме 3+1, ориентировочная сумма трансфера — 10 миллионов евро.

«Игры против «Зенита»? Это был самый главный противник, играть в Петербурге всегда было очень тяжело. Я ни разу не выиграл здесь, хоть и забивал, но выиграть ни разу не удалось. Один раз мы победили «Зенит» — в Кубке России. Это сильнейшая команда России, против которой максимально тяжело играть — неважно, дома или на выезде», — цитирует Соболева официальный сайт клуба.

Соболев выступал за «Спартак» с 2020 по 2024 год. В общей сложности форвард провел за красно-белых 140 матчей во всех турнирах, в которых забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи. Вместе с московской командой он стал обладателем Кубка России в сезоне-2021/22.