"Соберись тряпка, ползи!" Дзюба рассказал, как паниковал во время квеста

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что ему очень понравился последний квест, который он прошел. По словам футболиста, он собирается сходить на него еще раз.

– Понравился последний квест, который я проходил, – приводит "Радио Зенит" слова Дзюбы. – Не сказать, что у меня клаустрофобия, но я не люблю замкнутые пространства. А в этом квесте пришлось ползти три минуты, а вы представьте, с моей комплекцией, возможно ли это было сделать легко. Нас еще преследовал маньяк. И вот я ползу в этой кромешной темноте и думаю, когда же это закончится, начал даже паниковать. Говорил себе: "Так, соберись тряпка, ползи!". Но очень крутой квест, мы на него еще раз пойдем, потому что так несколько альтернативных концовок. Хочу затащить туда своего друга, который покрупней меня. Хочу, чтобы он застрял там, кричал, как девчонка, чтобы просил о помощи.

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