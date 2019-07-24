18:59 | Футбол — РПЛ

Со "Спартаком" Ходырев встречался только на дерби

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Михаил Ходырев, на этой неделе приступивший к работе в "Спартаке" заместителем начальника команды, за время судейской карьеры провел 119 матчей в высшем российском дивизионе – 65 в качестве главного арбитра и 54 в роли помощника. Первое назначение главным рефери высшего дивизиона он получил в апреле 1999 на встречу "Шинник""Зенит" (0:0), после чего отработал в элитной лиге семь сезонов. В октябре 2005 года завершил карьеру матчем "Москва"ЦСКА (0:0).

Михаил Ходырев в чемпионате и Кубке России

Турнир

И

ВХ

Н

ВГ

Удаления

Пенальти

Чемпионат России

65

28

17

20

7

13

Кубок России

13

7

4

2

0

4

ВХ - выигрыш хозяев, ВГ - выигрыш гостей.

Ходырев три раза работал на играх с участием "Спартака". В этих встречах арбитр зафиксировал две победы и одно поражение красно-белых при двух удалениях в их составе. (Денис Аль-Юсифи)

"Спартак" при судействе Ходырева

Дата

Турнир

Соперник

Счет

Удаления

Пенальти

12.04.2002

ЧР

Торпедо (г)

2:1

0-0

0-0

25.05.2003

ЧР

Динамо (д)

2:1

1-0

0-0

10.09.2004

ЧР

ЦСКА (г)

1:2

1-0

0-0​

Ходырев в "Спартаке". "И не хрен языком болтать" 

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