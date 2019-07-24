Со "Спартаком" Ходырев встречался только на дерби

Михаил Ходырев, на этой неделе приступивший к работе в "Спартаке" заместителем начальника команды, за время судейской карьеры провел 119 матчей в высшем российском дивизионе – 65 в качестве главного арбитра и 54 в роли помощника. Первое назначение главным рефери высшего дивизиона он получил в апреле 1999 на встречу "Шинник" – "Зенит" (0:0), после чего отработал в элитной лиге семь сезонов. В октябре 2005 года завершил карьеру матчем "Москва" – ЦСКА (0:0).

Михаил Ходырев в чемпионате и Кубке России

Турнир И ВХ Н ВГ Удаления Пенальти Чемпионат России 65 28 17 20 7 13 Кубок России 13 7 4 2 0 4

ВХ - выигрыш хозяев, ВГ - выигрыш гостей.

Ходырев три раза работал на играх с участием "Спартака". В этих встречах арбитр зафиксировал две победы и одно поражение красно-белых при двух удалениях в их составе. (Денис Аль-Юсифи)

"Спартак" при судействе Ходырева

Дата Турнир Соперник Счет Удаления Пенальти 12.04.2002 ЧР Торпедо (г) 2:1 0-0 0-0 25.05.2003 ЧР Динамо (д) 2:1 1-0 0-0 10.09.2004 ЧР ЦСКА (г) 1:2 1-0 0-0​

Ходырев в "Спартаке". "И не хрен языком болтать"