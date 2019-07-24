Со "Спартаком" Ходырев встречался только на дерби

Михаил Ходырев, на этой неделе приступивший к работе в "Спартаке" заместителем начальника команды, за время судейской карьеры провел 119 матчей в высшем российском дивизионе – 65 в качестве главного арбитра и 54 в роли помощника. Первое назначение главным рефери высшего дивизиона он получил в апреле 1999 на встречу "Шинник" – "Зенит" (0:0), после чего отработал в элитной лиге семь сезонов. В октябре 2005 года завершил карьеру матчем "Москва" – ЦСКА (0:0).
Михаил Ходырев в чемпионате и Кубке России
|
Турнир
|
И
|
ВХ
|
Н
|
ВГ
|
Удаления
|
Пенальти
|
Чемпионат России
|
65
|
28
|
17
|
20
|
7
|
13
|
Кубок России
|
13
|
7
|
4
|
2
|
0
|
4
ВХ - выигрыш хозяев, ВГ - выигрыш гостей.
Ходырев три раза работал на играх с участием "Спартака". В этих встречах арбитр зафиксировал две победы и одно поражение красно-белых при двух удалениях в их составе. (Денис Аль-Юсифи)
"Спартак" при судействе Ходырева
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
Удаления
|
Пенальти
|
12.04.2002
|
ЧР
|
Торпедо (г)
|
2:1
|
0-0
|
0-0
|
25.05.2003
|
ЧР
|
Динамо (д)
|
2:1
|
1-0
|
0-0
|
10.09.2004
|
ЧР
|
ЦСКА (г)
|
1:2
|
1-0
|
0-0