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Снайдер — о Промесе: «Надеюсь, он скоро выйдет из тюрьмы и вернется в «Спартак»

Снайдер — о Промесе: «Надеюсь, он скоро выйдет из тюрьмы и вернется в «Спартак»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший игрок «Интера» и сборной Нидерландов Уэсли Снайдер в интервью «СЭ» поделился мнением об экс-нападающем «Спартака» Квинси Промесе.

— Помнится, у вас были хорошие отношения с Промесом. Общались ли вы с ним в последнее время?

— Как, ха-ха? С момента последнего нашего общения прошло много времени. Это было еще до тюрьмы. Писем ему не писал.

— Фанаты в России до сих пор скучают по нему.

— Он определенно должен вернуться, когда выйдет из тюрьмы. Не знаю, сколько он еще там просидит... Это очень грустно. Я ведь знаю его и люблю. Квинси крутой человек. Не знаю точно, что там у него случилось... Но, вроде, в конце месяца будет новый суд. Посмотрим, что ему там скажут. Надеюсь, он скоро выйдет и вернется в «Спартак».

— Слушали ли вы его треки?

— Эти молодые... Они всегда становятся рэперами: Депай, Ноа Ланг, Промес. Другое поколение. Но это круто! Тем более если им нравится.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и после возвращения в московский клуб — с 2021-го по 2024-й. За это время нидерландский футболист стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. На его счету 235 матчей и 114 голов за красно-белых. Промес остается одним из самых результативных иностранных футболистов в истории российского чемпионата.

В феврале 2024 года футболист не смог вернуться в Россию со сборов «Спартака» в ОАЭ. Позднее он выступал за местный «Юнайтед», а в июне 2025 года был экстрадирован из Эмиратов в Нидерланды.

На родине Промеса ранее приговорили к 6 годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков и еще к 18 месяцам по делу о нападении с ножом на родственника. Футболист обжалует приговоры и остается под стражей. Рассмотрение апелляции по существу назначено на 30 ноября и 2 декабря 2026 года.

Уэсли Снайдер и&nbsp;Сергей Семак.«Отдал бы целое состояние за футболку Аршавина с Евро-2008, чтобы ее сжечь!» Интервью Уэсли Снайдера

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Квинси Промес
Уэсли Снайдер
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ФК Спартак (Москва)
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Снайдер признался, что не отказывался от перехода в «Зенит»
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Александр Соболев
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П
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