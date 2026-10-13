Снайдер — о Промесе: «Надеюсь, он скоро выйдет из тюрьмы и вернется в «Спартак»

Бывший игрок «Интера» и сборной Нидерландов Уэсли Снайдер в интервью «СЭ» поделился мнением об экс-нападающем «Спартака» Квинси Промесе.

— Помнится, у вас были хорошие отношения с Промесом. Общались ли вы с ним в последнее время?

— Как, ха-ха? С момента последнего нашего общения прошло много времени. Это было еще до тюрьмы. Писем ему не писал.

— Фанаты в России до сих пор скучают по нему.

— Он определенно должен вернуться, когда выйдет из тюрьмы. Не знаю, сколько он еще там просидит... Это очень грустно. Я ведь знаю его и люблю. Квинси крутой человек. Не знаю точно, что там у него случилось... Но, вроде, в конце месяца будет новый суд. Посмотрим, что ему там скажут. Надеюсь, он скоро выйдет и вернется в «Спартак».

— Слушали ли вы его треки?

— Эти молодые... Они всегда становятся рэперами: Депай, Ноа Ланг, Промес. Другое поколение. Но это круто! Тем более если им нравится.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и после возвращения в московский клуб — с 2021-го по 2024-й. За это время нидерландский футболист стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. На его счету 235 матчей и 114 голов за красно-белых. Промес остается одним из самых результативных иностранных футболистов в истории российского чемпионата.

В феврале 2024 года футболист не смог вернуться в Россию со сборов «Спартака» в ОАЭ. Позднее он выступал за местный «Юнайтед», а в июне 2025 года был экстрадирован из Эмиратов в Нидерланды.

На родине Промеса ранее приговорили к 6 годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков и еще к 18 месяцам по делу о нападении с ножом на родственника. Футболист обжалует приговоры и остается под стражей. Рассмотрение апелляции по существу назначено на 30 ноября и 2 декабря 2026 года.

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