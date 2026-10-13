Снайдер — о Промесе: «Надеюсь, он скоро выйдет из тюрьмы и вернется в «Спартак»
Бывший игрок «Интера» и сборной Нидерландов Уэсли Снайдер в интервью «СЭ» поделился мнением об экс-нападающем «Спартака» Квинси Промесе.
— Помнится, у вас были хорошие отношения с Промесом. Общались ли вы с ним в последнее время?
— Как, ха-ха? С момента последнего нашего общения прошло много времени. Это было еще до тюрьмы. Писем ему не писал.
— Фанаты в России до сих пор скучают по нему.
— Он определенно должен вернуться, когда выйдет из тюрьмы. Не знаю, сколько он еще там просидит... Это очень грустно. Я ведь знаю его и люблю. Квинси крутой человек. Не знаю точно, что там у него случилось... Но, вроде, в конце месяца будет новый суд. Посмотрим, что ему там скажут. Надеюсь, он скоро выйдет и вернется в «Спартак».
— Слушали ли вы его треки?
— Эти молодые... Они всегда становятся рэперами: Депай, Ноа Ланг, Промес. Другое поколение. Но это круто! Тем более если им нравится.
Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и после возвращения в московский клуб — с 2021-го по 2024-й. За это время нидерландский футболист стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. На его счету 235 матчей и 114 голов за красно-белых. Промес остается одним из самых результативных иностранных футболистов в истории российского чемпионата.
В феврале 2024 года футболист не смог вернуться в Россию со сборов «Спартака» в ОАЭ. Позднее он выступал за местный «Юнайтед», а в июне 2025 года был экстрадирован из Эмиратов в Нидерланды.
На родине Промеса ранее приговорили к 6 годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков и еще к 18 месяцам по делу о нападении с ножом на родственника. Футболист обжалует приговоры и остается под стражей. Рассмотрение апелляции по существу назначено на 30 ноября и 2 декабря 2026 года.
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3
|Зенит
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4
|Краснодар
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5
|Спартак
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|17-8
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6
|Динамо Мх
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7
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8
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9
|Рубин
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|12-12
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10
|Крылья Советов
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11
|Ростов
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12
|Ахмат
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13
|Локомотив
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|2
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14
|Акрон
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15
|Родина
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16
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|Крылья Советов – Факел
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|Динамо Мх – Акрон
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|Зенит – Ахмат
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|Динамо – ЦСКА
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|Спартак – Рубин
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|Балтика – Ростов
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Александр Соболев
Зенит
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Иван Обляков
ЦСКА
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Педро
Зенит
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Крылья Советов, ЦСКА
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Ахмат
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