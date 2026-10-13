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Снайдер признался, что не отказывался от перехода в «Зенит»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист «Интера» и сборной Нидерландов Уэсли Снайдер в интервью «СЭ» ответил на вопрос, почему не состоялся его переход в «Зенит».

— У вас, если верить сообщениям СМИ, было три возможности играть в России. Почему вы отказались?

— Я не отказывался. Я всегда хотел играть в командах, которые борются за титул. «Зенит», конечно, был одной из таких. Но когда это обсуждалось, в конце концов мой агент сообщил, что у меня есть несколько вариантов, и питерского на тот момент среди них не было. Так что это не мое решение.

— Вам бы самому хотелось поиграть в России?

— Конечно. Я помню, мы однажды встречались с ЦСКА в Лиге чемпионов. Это прекрасная команда. Получилась очень тяжелая игра. Я тогда забил, но было очень сложно.

Снайдер завершил карьеру в 2019 году. Он выступал за «Аякс», «Реал», «Интер», «Галатасарай», «Ниццу» и катарскую «Аль-Гарафу». Также полузащитник забил 31 гол в 134 матчах за сборную Нидерландов.

Уэсли Снайдер и&nbsp;Сергей Семак.«Отдал бы целое состояние за футболку Аршавина с Евро-2008, чтобы ее сжечь!» Интервью Уэсли Снайдера

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Уэсли Снайдер
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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