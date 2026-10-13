Снайдер признался, что не отказывался от перехода в «Зенит»

Бывший футболист «Интера» и сборной Нидерландов Уэсли Снайдер в интервью «СЭ» ответил на вопрос, почему не состоялся его переход в «Зенит».

— У вас, если верить сообщениям СМИ, было три возможности играть в России. Почему вы отказались?

— Я не отказывался. Я всегда хотел играть в командах, которые борются за титул. «Зенит», конечно, был одной из таких. Но когда это обсуждалось, в конце концов мой агент сообщил, что у меня есть несколько вариантов, и питерского на тот момент среди них не было. Так что это не мое решение.

— Вам бы самому хотелось поиграть в России?

— Конечно. Я помню, мы однажды встречались с ЦСКА в Лиге чемпионов. Это прекрасная команда. Получилась очень тяжелая игра. Я тогда забил, но было очень сложно.

Снайдер завершил карьеру в 2019 году. Он выступал за «Аякс», «Реал», «Интер», «Галатасарай», «Ниццу» и катарскую «Аль-Гарафу». Также полузащитник забил 31 гол в 134 матчах за сборную Нидерландов.

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