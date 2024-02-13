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Сегодня, 11:54

Смородская: «Поняла, что мы с Семиным не сможем работать вдвоем. В совете директоров «Локо» поддержали мое решение»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская ответила на вопрос о том, как принималось решение уволить Юрия Семина с поста главного тренера железнодорожников.

Смородская занимала пост президента «Локомотива» с июля 2010 по август 2016 года. При ней московская команда завоевала бронзу чемпионата России в сезоне-2013/14 и выиграла Кубок страны (2015).

«Стоит сказать, что в начале своей работы в клубе я никак не ожидала конфронтации с Юрием Палычем. Но в какой-то момент поняла, что мы не сможем работать вдвоем. В совете директоров это тоже понимали, поэтому поддержали мое решение. Я пыталась делать все аккуратно, но болельщики в любом случае были против меня», — приводит Sport24 слова Смородской.

Семин работал в «Локомотиве» четырежды: в 1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 и 2016-2020 годах.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
Юрий Семин
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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