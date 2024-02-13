Смородская: «Поняла, что мы с Семиным не сможем работать вдвоем. В совете директоров «Локо» поддержали мое решение»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская ответила на вопрос о том, как принималось решение уволить Юрия Семина с поста главного тренера железнодорожников.

Смородская занимала пост президента «Локомотива» с июля 2010 по август 2016 года. При ней московская команда завоевала бронзу чемпионата России в сезоне-2013/14 и выиграла Кубок страны (2015).

«Стоит сказать, что в начале своей работы в клубе я никак не ожидала конфронтации с Юрием Палычем. Но в какой-то момент поняла, что мы не сможем работать вдвоем. В совете директоров это тоже понимали, поэтому поддержали мое решение. Я пыталась делать все аккуратно, но болельщики в любом случае были против меня», — приводит Sport24 слова Смородской.

Семин работал в «Локомотиве» четырежды: в 1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 и 2016-2020 годах.