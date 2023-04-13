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Глушенков назвал свой период в «Спартаке» одним из самых тяжелых в карьере

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков назвал время, проведенное в «Спартаке», одним из самых тяжелых в карьере.

«Время в «Спартаке» — одно из самых тяжелых в карьере. Мне не нравилось, что я постоянно уходил по арендам и меня не хотели продавать. Одно время мной активно интересовался «Краснодар», но не получилось договориться по условиям. Отпустили в итоге только в «Крылья», перед началом этого сезона. Мой переход был частью сделки по трансферу Зиньковского. «Спартак» сильно хотел Антона, а наш общий агент сказал, что по мне тогда тоже надо решать. Я должен был лететь на летние сборы со «Спартаком», но тут мне позвонили и сказали, что клуб готов продать в «Крылья». Ответил: «Я согласен. Готов приехать через 10 минут». А сам в Смоленске сижу. Почему не отпустили раньше? В любом топ-клубе есть игроки, которых не хотят отпускать. Их держат в системе, отправляя по арендам, чтобы в случае форс-мажора вернуть обратно. Но меня не устраивал статус игрока «на подхвате», — приводит слова Глушенкова Sport24.

23-летний нападающий выступал за «Спартак» с 2019 по 2021 год и провел за команду 11 матчей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-13-glushenkov-o-vremeni-v-spartake-odno-iz-samykh-tyazhelykh-v-karyere-menya-ne-ustraival-status-igroka-na-podkhvate
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ФК Спартак (Москва)
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3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
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 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
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 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
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 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
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