Фигуристка Медведева заявила, что прибавила как интервьюер

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о поездке на сборы футбольного клуба «Динамо».

В конце января сообщалось, что 24-летняя спортсменка приняла участие в тренировке бело-голубых на катарском сборе московской команды.

«Мы много интервью записали. Я почувствовала разницу в себе между прошлогодними интервью и интервью в этом году. Что-то во мне поменялось все-таки. Прибавила ли? Прибавила, прибавила. Мы еще cейчас в Турцию с ними поедем на пять дней. Там тоже контента будет нормально», — приводит Sport24 слова фигуристки.

В проекте «Динамо ТВ» «Футбольное катание» Медведева берет интервью у игроков и тренеров московской команды.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, а также двукратной чемпионкой мира, Европы и России. Фигуристка не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года.