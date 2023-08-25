Смородская назвала главную проблему Дзюбы
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о форварде железнодорожников Артеме Дзюбе.
«Когда клуб подписывает Дзюбу, то должен сразу понимать все возможные риски, связанные с его противоречивой фигурой. Дзюба — игрок настроения, в этом его главная проблема. От него можно ждать все что угодно», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».
В сезоне-2023/24 Дзюба провел 4 матча за «Локомотив» во всех турнирах, отличившись одним голом. Контракт 35-летнего нападающего с красно-зелеными рассчитан до конца сезона.
Источник: «РБ Спорт»
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