Рианчо: «Абаскаль приведет «Спартак» к чемпионству, если дать ему время»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал перспективы красно-белых под руководством Гильермо Абаскаля.

«Думаю, Абаскаль приведет «Спартак» к чемпионству, если дать ему время. Необязательно, чтобы это произошло в этом сезоне», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

После 5 туров «Спартак» с 9 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые на своем поле примут «Ахмат».