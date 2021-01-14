Врач «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал «СЭ» о восстановлении травмированных футболистов клуба. Сборы команды в Марбелье продлятся до 15 февраля. В Испании «Локо» проведет ряд товарищеских встреч, соперники станут известны позднее.

— Смолов будет готов к первому сбору, — сказал «СЭ» Карлицкий. — Он восстановился, чувствует себя нормально. Работает по индивидуальной программе. Может быть, первые один-два дня у него будут втягивающие нагрузки. Определимся уже на сборах. Возможно, с первого дня начнет с командой. В принципе, он готов.

Баринов в очень хорошей форме, идет с опережением графика, но есть определенные сроки. Мы планируем его возвращение на начало второго сбора. На первом сборе Дима поработает индивидуально, но его программа, наверное, будет даже тяжелее, чем у остальных ребят. Просто с определенными нюансами.

Зе Луишу также необходимо время после операции. Она прошла успешно, игрок чувствует себя хорошо. Но есть определенные моменты, которые мы никак не можем ускорить — это сращивание кости, адаптация болта. Планируем его ко второму сбору.

С Борисом Ротенбергом все достаточно непросто в плане последствий осложнений возникших после операции. Он пока тренируется индивидуально. Сейчас Борис к общей группе точно не присоединится. Но он очень старается и имеет хороший прогресс.

(Севастиан Терлецкий)