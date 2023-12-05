Смолов считает Москву футбольной столицей России

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов высказался о футбольной столице России.

«Действующий чемпион из Питера, а клубов больше из Москвы. И все-таки, футбольная столица в Москве», — цитирует Смолова Sport24.

Московские команды 19 раз становились чемпионами России по футболу, «Зенит» из Санкт-Петербурга — 9-кратный победитель РПЛ (последние 5 сезонов — бессменный чемпион России), дважды турнир выигрывала Казань («Рубин») и 1 победа на счету Владикавказа («Алания»).