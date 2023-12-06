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Билялетдинов считает, что Тюкавин заслуженно получил премию «Первая пятерка»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался о победе нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в премии «Первая пятерка».

«Логично, что Тюкавин получил премию, все заслуженно. Какие у него конкуренты? Тем более, что он сейчас набрал хорошую форму, и «Динамо» идет в тройке. Надеюсь, что это будет для него стартом к чему-то большему. Желаю ему этого. Он игрок, который может и создавать моменты, и реализовывать. Если наладит стабильность, то может вмещаться в гонку бомбардиров», — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

Премия «Первая пятерка» вручается лучшему молодому игроку (до 21 года) в РПЛ по итогам календарного года.

В 2023 году 21-летний Тюкавин провел 28 матчей в РПЛ и забил 11 голов. В сборной России он сыграл 2 встречи, а в Кубке страны отметился 2 забитыми мячами в 8 матчах.

Источник: Metaratings.ru.
Динияр Билялетдинов
Футбол
Константин Тюкавин
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