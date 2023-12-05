Орещук назвал Тюкавина и Сперцяна лучшими среди молодежи в РПЛ

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о последних достижениях форварда бело-голубых Константина Тюкавина, ставшего лауреатом премий «Первая пятерка» и «Джентльмен года».

«Среди молодых футболистов, которые претендовали на «Первую пятерку», Тюкавин заметно выделяется. Это вполне адекватное решение, я нисколько не удивлен. А если говорить о «Джентльмене года», то здесь тоже все вполне прозрачно. Константин не попадает в скандалы ни на футбольном поле, ни за его пределами. А играет он довольно хорошо», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Также Орещук отметил полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Я бы выделил не только Тюкавина, но и Сперцяна. Они, на мой взгляд, и являются лучшими среди молодежи», — добавил Орещук.

21-летний Тюкавин в этом сезоне провел 22 матча за «Динамо» во всех турнирах , забил 9 голов и отметился 5 голевыми передачами.

23-летний Сперцян в чемпионате России сыграл 16 матчей, забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи.