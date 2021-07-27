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Директор «Локомотива» Цорн обзванивал клубы РПЛ и предлагал им Смолова, Крыховяка, Миранчука и Баринова

19:54
Томас Цорн. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Томас Цорн. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации комментатора Нобеля Арустамяна, в конце прошлой недели технический директор «Локомотива» Томас Цорн обзванивал некоторые клубы РПЛ и предлагал им приобрести несколько футболистов «Локо». Об этом Арустамян написал в своем Telegram-канале.

В числе этих футболистов были Гжегож Крыховяк, Федор Смолов, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Пабло и Дмитрий Живоглядов. К Баринову интерес проявил «Зенит»: его трансфер актуален в контексте травмы Магомеда Оздоева. Другие клубы присматриваются к вариантам с Крыховяком и Смоловым.

«Что это значит, мне непонятно. Либо у «Локомотива» серьезные проблемы с финансами и это решение совета директоров, либо это попытка полностью обновить состав по инициативе нового спортивного департамента — то есть, Ральфа Рангника. Либо эта идея Томаса Цорна, который похожую операцию провернул в «Спартаке», — написал Арустамян.

23 июля «Локомотив» сообщил, что руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник, а также специалисты, приглашенные им, приступили к работе.

Помимо Рангника к работе приступили директор по развитию игроков, медицине и инновациям Хорхе Иван Мартинес Рентериа, технический директор Томас Цорн и руководитель по трансформации Евгений Меркель.

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