Смолов открыл счет в матче "Локомотив" - "Урал". Видео

​"Локомотив" открыл счет в домашнем матче 5-го тура чемпионата России против "Урала".

Нападающий железнодорожников Федор Смолов на 17 минуте встречи с паса Алексея Миранчука открыл счет голам своей команды в матче с "Уралом". Этот гол стал для Смолова в РПЛ вторым подряд.

"СЭ" проводит текстовую трансляцию матча "Локомотив" - Урал"

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