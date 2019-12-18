Смолов, Мовсисян и Гранквист претендуют на звание лучшего игрока в истории «Краснодара»
13:33
«Краснодар» на своем официальном сайте объявил о начале голосования за лучшего футболиста в клубной истории, которой продлится до 24 декабря и завершится в 16.00 по московскому времени.
Проголосовать можно за Маурисио Перейру, Андреаса Гранквиста, Федора Смолова, Жоаозиньо, Юру Мовсисяна, Виталия Калешина, Одила Ахмедова, Шарля Каборе, Франсишку Вандерсона.
Выбираем лучшего игрока в истории ФК «Краснодар» ??https://t.co/U9gANB8jvr— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 18, 2019
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