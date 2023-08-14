Агент Гарре: «Есть интерес из Греции и Голландии, но «Крылья» игрока не отпустят»

Чемпион рассказал об интересе к Гарре от клубов из Греции и Голландии

Футбольный агент Эмилио Чемпион рассказал об интересе к полузащитнику «Крыльев Советов» Бенхамину Гарре от клубов из Греции и Голландии.

«Есть команды из Греции и Голландии, которые интересуются Бенхамином, но «Крылья Советов» не намерены есть отпускать, он лучший футболист в команде», — приводит слова Чемпиона «РБ Спорт».

23-летний аргентинец выступает за «Крылья Советов» с 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за самарский клуб шесть матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.