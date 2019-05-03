Полузащитник "Динамо" Жоаузинью может продолжить карьеру в "Фенербахче", сообщает Hurriyet. Его агент дважды приезжал в Турцию вести переговоры со стамбульцами. Его нынешний контракт с бело-голубыми истекает этим летом, и бразилец покинет клуб на правах свободного агента.

Жоаузинью перешел в "Динамо" в 2018 году из "Краснодара", за который выступал на протяжении семи лет. В нынешнем сезоне на его счету 26 матчей, 3 гола и 8 передач в РПЛ.

Цвета "Фенербахче" уже защищает один бывший футболист "Динамо" - француз Матье Вальбуэна. Также в команде играют российский защитник Роман Нойштедтер и экс-игрок "Зенита" Мартин Шкртел.