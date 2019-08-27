СМИ: «Зенит» готов отпустить Ригони в «Сампдорию»

«Сампдория» вернулась к идеи приглашения полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, информирует итальянский журналист Альфредо Педулла на своем сайте. Как отмечается, питерцы готовы отпустить футболиста. Вероятно, что речь идет об аренде 26-летнего аргентинца с правом последующего выкупа.

Ранее сообщалось, что переход сорвался из-за высоких требований агента по зарплате. Кроме того, игроком интересовался «Торино».

В прошедшем сезоне Ригони до декабря 2018-го выступал на правах аренды за«Аталанту», где провел 13 матчей и забил три гола. Затем вернулся в «Зенит», принял участие в 11 играх, забил три гола и отдал три голевые передачи. В эьтом сезоне он провел за «Зенит» 5 матчей.